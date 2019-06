CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICERCAUDINE Meditare non solo aiuta a diminuire lo stress, ma raddoppia - dati alla mano - il senso dell'equilibrio. A provarlo una ricerca condotta al liceo classico Stellini che ha coinvolto 81 studenti, di cui 55 ragazze e 26 ragazzi delle terze, fra i 16 e i 17 anni, sotto la regia attenta del professor Luigino Sepulcri del medesimo istituto e di Davide Anchisi, docente in forza al dipartimento di area medica dell'ateneo friulano. In tutto, quattro mesi di lavoro da febbraio a maggio fra esercizi di stabilizzazione e ritiri zen...