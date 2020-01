LA REPLICA

UDINE Liste d'attesa. Tempi biblici e la polemica s'infiamma. Non sono passate inosservate all'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi le perplessità messe sul tavolo dalla consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori in merito alle annunciate multe da parte dell'assessore sulla la mancata presentazione degli utenti alle visite in ospedale dopo aver prenotato. Se Liguori aveva affermato che il Friuli Venezia Giulia non è una regione di furbetti e che i problemi della sanità regionale sono ben altri, Riccardi replica affermando che le liste d'attesa rappresentano uno dei principali punti critici del sistema. Siamo al lavoro per migliorare e rispondere al meglio afferma - Le soluzioni non saranno brevi anche se contiamo nel progressivo miglioramento. Organizzazione migliore, più personale, un'integrazione pubblico privato sono le linee sulle quali le aziende lavoreranno nel 2020. Tuttavia è convinto l'assessore - sono convinto come anche un richiamo ad un appropriato utilizzo del servizio pubblico rappresenti una linea di lavoro. Mai pensato che i friulani, che ho la presunzione di conoscere almeno quanto la Liguori, siano dei furbetti afferma - Lo sono senz'altro meno di un medico che si è affacciato alla politica usando lei, da tempo, metodi da furbetta per una preferenza in più e qui l'attacco sembra uscire un po' dalla sfera istituzionale -. Spiace che chi è stata parte del sistema ogni santo giorno prosegue - cerchi la propria apparizione speculando verso un'organizzazione della quale faceva parte fino a qualche mese contestualmente avendo anche incarichi istituzionali di governo. Il sistema ammette Riccardi - vive con ritardo una fase di transizione, non ha proprio bisogno di furbetti. E che le liste d'attesa siano un problema ormai cronico del sistema lo dicono da tempo i numeri, tradotti in giorni, anche un anno, che gli utenti del servizio sanitario regionale devono reggere, anche in attesa del piano regionale, che deve ancora essere recepito dalle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, per aggiornare i Programmi attuativi aziendali, ormai adottati a inizio anno e per non perdere i fondi nazionali messi a disposizione. Ad oggi, ad esempio, per una visita cardiologica si va dai 214 giorni del distretto sanitario di Maniago ai 319 dell'ospedale di Sacile, fino ai 420 del Santa Maria della Misericordia di Udine.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA