LA REPLICA

UDINE La richiesta di Salvatore Simonelli, cieco assoluto dalla nascita, che da due anni bussa alle porte dell'amministrazione per riavere i buoni taxi, è arrivata a Palazzo D'Aronco dove l'assessore alla sanità Giovanni Barillari cerca di fare chiarezza sulla questione. «Se da un lato dispiace che una persona in difficoltà sia privata di un servizio di cui ha bisogno spiega - dall'altro è fondamentale che alla cittadinanza vengano raccontate le cose come stanno. Invitando ad attenersi a fatti e documenti, l'assessore ripercorre le tappe del caso. «Nel settembre del 2018 afferma Barillari - il signor Simonelli ha effettuato ex novo una richiesta per la concessione dei buoni taxi, servizio del quale beneficiava in precedenza e che aveva interrotto durante il 2017. Purtroppo, in base al regolamento comunale che disciplina la concessione di questi tipo di beneficio, emanato dalla giunta Honsell precisa - è necessario presentare la documentazione relativa all'invalidità del 100%, cosa che, pur a fronte di almeno cinque solleciti formalmente trasmessi (e informalmente comunicati), non è mai pervenuta ai nostri uffici». Il punto è presto spiegato: l'invalidità al 100% presuppone uno stato fisico di impossibilità all'utilizzo dei mezzi pubblici, ma, come aveva spiegato la presidente dell'Associazione tutela diritti del malato, Anna Agrizzi per la tabella Inps, la definizione di cieco assoluto e invalido al 100% sono una sinonimia. «La condizione di ipovedente sottolinea a questo punto Barillari - non è infatti un elemento sufficiente a garantire l'accesso al beneficio, in assenza del riconoscimento dell'invalidità. Anche l'Azienda Sanitaria, interpellata nel novembre del 2019 dai nostri uffici per verificare l'effettivo possesso del requisito, ha dato riscontro negativo. Il fatto che Simonelli, negli anni precedenti, avesse ricevuto questo beneficio non significa che l'assegnazione fosse coerente con le regole del nostro Comune. Stupisce, peraltro, che proprio la consigliera Liguori intervenga oggi chiedendo la modifica del regolamento del 2016, da lei stessa emanato all'epoca, in qualità di assessore al Sociale», aggiunge Barillari dopo aver appreso che la consigliera intende chiedere una revisione del regolamento. «Come Servizi Sociali non possiamo che continuare a invitare il signor Simonelli a fare la richiesta di assegnazione dell'invalidità del 100% e alle successive verifiche previste dalla normativa. Solo in questo modo potrà vedersi riconosciuto il diritto di avere accesso a questo beneficio. Non si tratta, per una volta, di miope burocrazia, ma di una procedura volta a tutelare non solo la persona che fa richiesta di invalidità da eventuali assegnazioni indebite, ma anche a garantire l'equità e l'omogeneità di trattamento dei nostri concittadini».

Lisa Zancaner

