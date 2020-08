LA RELAZIONE

UDINE Il peso appare enorme: la tutela della salute in Friuli Venezia Giulia assorbe il 29,46% delle risorse disponibili a livello di stanziamenti per una cifra assoluta di 3,155 miliardi di euro e il 42,57% a livello degli impegni, pari a 2,847 miliardi. È uno degli aspetti più significativi del Giudizio di parificazione del rendiconto regionale formalizzato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, che peraltro ha dato atto alla Regione di correttezza generale nella gestione finanziaria.

Nella sua relazione, dettagliata e ricca di spunti come di consueto, il magistrato Fabrizio Picotti affronta l'assetto istituzionale dei servizi sanitari territoriali, nonché alcune dinamiche di spesa non prive di aspetti problematici. La Corte segnala che i più recenti interventi legislativi regionali in materia di organizzazione sanitaria (da ultimo la legge 22 del 2019) hanno determinato una situazione di non completo allineamento alle norme nazionali in ordine all'obbligatorietà di strutture multi-professionali complesse di ampie dimensioni. Si tratta, a giudizio della Corte, di una distonia che si inserisce in un sistema territoriale sanitario di cui l'attività di controllo svolta negli ultimi anni dalla Sezione ha evidenziato diffuse e gravi carenze di governance, unite a inadeguati livelli di disponibilità di servizi informatici aziendali. Ma questo è soltanto un aspetto: Il limite di spesa costituito dalla necessità del rispetto degli equilibri di bilancio annota infatti Picotti - mal si concilia con i ripetuti finanziamenti erogati in corso d'esercizio per sopperire a contingenti esigenze di bilancio delle Aziende. La Corte insiste sulla necessità di tenere d'occhio la spesa per il personale sanitario, che da sola assorbe la metà di tutti i costi di produzione e che è destinata probabilmente a risentire dei rinnovi contrattuali in corso da un paio d'anni. Sul piano più diffuso, la Corte registra un andamento negativo della dinamica della spesa per la salute, in particolare per gli acquisti diretti di prodotti farmaceutici e per gli acquisti di dispositivi medici. Per entrambe tali voci di spesa scrive la Corte dei conti la Regione Fvg si colloca al non positivo vertice della classifica delle Regioni con maggiore scostamento di spesa registrato nell'anno 2019 rispetto al tetto fissato in rapporto percentuale rispetto alla misura del finanziamento sanitario regionale definito in sede nazionale.

Innanzitutto nel controllo di affidabilità del rendiconto regionale sugli atti e sulle procedure contabili, pur nella ristrettezza del numero di verifiche dettata dall'emergenza Covid, la Corte ha registrato 22 irregolarità sui complessivi 62 controlli. Una condizione che depone per un carattere potenzialmente diffuso di un'area di imprecisione contabile e amministrativa, espressa anche dall'aumento dei debiti fuori bilancio originati dalla mancanza di un previo impegno della spesa. Quanto alla cruciale questione dei contributi alla finanza pubblica nazionale, la Regione nel 2019 ha regolarmente versato a Roma 686 milioni di euro, mentre per quest'anno la cifra sale a 723, il tutto previsto dagli accordi bilaterali siglati con il Governo centrale. E meno male che a luglio è stata riconosciuta una quota superiore ai 500 milioni da destinare al Fvg dal fondo per ristorare dai danni finanziari della pandemia le Regioni speciali, visto che le prime stime sugli effetti prodotti dalla pandemia sulle entrate da compartecipazioni e sui tributi propri regionali quantificano, per i mesi di aprile e maggio 2020, una contrazione delle entrate compresa tra il 13 e quasi il 21% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Ciò significa - secondo i magistrati contabili che la mera ipotesi di una contrazione del gettito attorno all' 11% rispetto alle previsioni del 2020 equivarrebbe ad un calo delle risorse regionali di oltre 600 milioni di euro. Tale cifra prefigurata dalla Corte sarebbe inferiore di circa 100 milioni a quella prospettata dagli uffici della Regione e manifestata dal presidente Massimiliano Fedriga. Tuttavia e qui la Corte esprime parole come pietre una tale massa di soldi in meno corrisponderebbe, alternativamente, al totale dei trasferimenti agli enti locali, a circa la metà degli stanziamenti previsti per trasporti e diritto alla mobilità e a circa un quarto della spesa impegnata per la tutela della salute. Di buono, oltre al mezzo miliardo abbondante che lo Stato attribuisce al Fvg quale ristoro dal Covid, c'è la decisione regionale adottata a suo tempo di accantonare, dal risultato di amministrazione per il 2019, la cifra di 110 milioni di euro. In tal modo, non senza fatica, alla fine i conti potrebbero tornare.

