UDINE E adesso interventi mirati per sostenere «coloro che hanno dovuto chiudere l'attività a seguito delle disposizioni per il contenimento della pandemia da coronavirus, ma su cui gravano comunque i costi fissi».

L'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, guarda già alle prossime azioni che proporrà all'approvazione della Giunta regionale dopo che l'esecutivo questa settimana ha dato il via libera a provvedimenti per la messa in circolo di 29,4 milioni complessivi tra finanziamenti sui Servizi anticrisi, garanzie, sostegno alle imprese femminili e alle reti d'impresa e per investimenti, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle Pmi. «Gli imprenditori che sono stati costretti a chiudere sono completamente fermi, ma le spese fisse non si fermano e rappresentano un onere in rapporto a nessun incasso evidenzia Bini - È su questo spaccato dell'economia che stiamo ragionando, per interventi a fondo perduto».

Materia che sarà oggetto di decisioni operative a breve, attraverso provvedimenti di Giunta che non hanno necessità di una copertura normativa. «Ci avvarremo dell'articolo 5 della legge 3/20, quella emergenziale approvata il 10 marzo dal Consiglio regionale specifica l'assessore - si caratterizza come norma aperta', proprio per consentire di agire con passi successivi, a seconda delle necessità che si ravvedono».

IN CONSIGLIO

Approderà, invece, la prossima settimana il disegno di legge messo a punto venerdì dalla Giunta e incentrato sulla velocizzazione delle procedure per l'erogazione di fondi già impegnati e per l'anticipo degli stessi fino al 90 per cento. Per domani il presidente del Consiglio, Pier Mauro Zanin, ha convocato la conferenza dei capigruppo per fissare i calendari dei lavori, che si svolgeranno tutti per via telematica, compresi quelli d'Aula. «Riprenderemo l'attività da remoto, Insiel in breve tempo ha messo a disposizione la strumentazione necessaria», illustra Zanin.

PER LE PMI

La prossima settimana sarà approvata dalla Regione anche la graduatoria unica regionale relativa ai progetti presentati dalle Pmi per accedere ai contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di hardware, apparati networking, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi. Le dotazioni finanziarie del bando sono state incrementate con 1,8 milioni, portando a 4,1 milioni la disponibilità complessiva. Neppure il settore della pesca è esente crisi in atto e perciò la giunta, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole Stefano Zannier ha deciso di prorogare le scadenze di alcuni contributi. È stato posticipato all'1 giugno il termine per la presentazione della domanda di contributi per gli interventi previsti dai bandi della Misura «Innovazione» e «Protezione e ripristino della biodiversità ed ecosistemi marini». Prorogate di 15 giorni anche tutte le scadenze cui devono attenersi i Distretti venatori. Dal mondo dell'agricoltura, però, giungono anche i segnali della volontà di reagire. «La campagna non si ferma e il quadro è di un'agricoltura che combatte», sottolinea il presidente di Coldiretti, Michele Pavan. Tra le positività, «il cerealicolo che prepara il terreno per la semina, i frutticoltori che iniziano le operazioni primaverili, l'avicoltura e la cunicoltura che viaggiano a buon ritmo» e, per favorire l'iocomprofvg, dal 28 marzo il mercato coperto Campagna amica di Udine fornirà la spesa a domicilio. Un'opzione, questa della spesa a domicilio, che il gruppo M5S in Consiglio ha più volte sollecitato in questi giorni, per contenere gli spostamenti delle persone.

DOMENICHE CHIUSE

Ciononostante il consigliere Cristian Sergo si è detto contrario all'ordinanza del presidente della Regione che vieta da oggi l'apertura di qualsiasi negozio la domenica, ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole. «Si poteva evitare di prendere una simile decisione al venerdì per il weekend motiva Sergo - senza dare agli operatori e agli utenti la possibilità di organizzarsi per tempo».

Antonella Lanfrit

