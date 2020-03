PROVVEDIMENTI

TRIESTE Un provvedimento per sostenere l'economia regionale con 7,5 milioni, cui s'aggiungono i 4 milioni previsti dai Confidi. Una cifra estendibile, con misure correlate, agli interventi statali che vanno maturando in queste ore. Sono le risorse fresche contenute nel disegno di legge Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, approvato ieri dall'esecutivo regionale, il quale ha anche approvato la possibilità, per Consiglio e Giunta, di riunirsi in modalità telematica, al fine di garantire l'operatività dell'amministrazione. Il disegno di legge sarà discusso domani, alle 10, dal Consiglio regionale, riunito all'Auditorium Comelli di Udine. È una norma aperta, come l'ha definita il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, perché implementabile e modificabile dopo che saranno noti gli interventi governativi, al fine di operare in forma integrata e «non sperperare risorse». L'intervento regionale è stato ispirato «dal confronto che c'è stato con le categorie economiche», ha spiegato il presidente, e riprende alcuni passaggi fondamentali di SviluppoImpresa, la legge di politica economica che avrebbe dovuto essere approvata nella scorsa seduta del Consiglio. «A tal proposito - ha aggiunto l'assessore regionale delle Attività produttive Sergio Bini che ieri ha anticipato un tavolo permanente di confronto con i sindacati - nel disegno di legge abbiamo liberato ulteriori risorse previste proprio da SviluppoImpresa, rendendole fruibili da subito». La cifra complessiva sale così a 33,4 milioni. L'intervento è condiviso anche dall'opposizione: «Serviranno più risorse, ma le troveremo. È giusto però partire subito», ha commentato il segretario del Pd, Cristiano Shaurli. L'articolato prevede la concessione di aiuti alle imprese senza l'applicazione della regola del de minimis, per far fronte ai danni causati al tessuto produttivo dal coronavirus; la sospensione per un anno del pagamento della quota capitale delle rate in scadenza di qualsiasi finanziamento agevolato concesso sui fondi di rotazione amministrati dal Comitato di gestione Frie; il potenziamento delle risorse assegnate ai Confidi (4 milioni di euro) per sostenere le imprese coinvolte nelle crisi bancarie; l'attivazione di fondi rischi finanziati in passato dalla Regione presso Confidimprese Fvg e Confidi Friulia, che presentano disponibilità utilizzabili. Derogata, a tutto il 2020, la possibilità di organizzare eventi e manifestazioni turistiche previste da bandi e regolamenti, ammettendo le spese sostenute anche se gli appuntamenti non si sono svolti. Misure che riguardano anche le associazioni culturali e sportive. Prorogato, al 30 settembre, il saldo Irap per il periodo d'imposta 2019 e per la prima rata di quest'anno. Per quanto riguarda le risorse previste da SviluppoImpresa e rese fruibili subito, «abbiamo destinato 16,5 milioni delle sezioni anticrisi a questa specifica situazione ha affermato Bini : 14,2 milioni a commercio, turismo e servizi, concedendo liquidità a breve e medio termine e 2,3 milioni per l'artigianato». A questi fondi si aggiungono altri 5,4 milioni di fondi rischi. In contemporanea la Regione ha però deciso la chiusura di tutti gli impianti di risalita e le piste da sci del Friuli Venezia Giulia, a partire da domani. «La decisione - ha spiegato Bini - è emersa anche dal confronto con le altre Regioni e con l'Associazione nazionale esercenti funiviari». Riguardo alla mobilità delle persone, al fine di contrastare la diffusione del virus, il Prefetto di Trieste e commissario del Governo, Valerio Valenti, ieri ha annunciato «controlli su chi attraversa la frontiera» in entrata in regione e «un focus sul Porto di Trieste», dove chiederà «l'utilizzo di termoscanner» come avviene negli aeroporti e sui treni.

