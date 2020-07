LA SITUAZIONE

UDINE Nell'attesa che il Governo dia risposte alle richieste del Friuli Venezia Giulia di blindare i confini con la Slovenia per stoppare la ripresa della rotta balcanica, la giunta Fedriga con un emendamento ieri ha inteso mettere a disposizione risorse in favore dei Comuni affinché possano schierare la Polizia Locale a presidio delle strade di collegamento verso i confini. Nel frattempo anche ieri altri 20 migranti sono stati rintracciati alle porte di Udine.

NUOVO APPELLO

«In Friuli Venezia Giulia è necessario un intervento del Governo che disponga immediatamente la chiusura di tutti i valichi minori con la Slovenia così da presidiare quelli maggiori e utilizzare strumenti tecnologici per monitorare le aree di confine per evitare che le problematiche legate all'immigrazione si sommino a quelle di natura sanitaria, generando una situazione critica che rischierebbe di vanificare gli sforzi compiuti nel contrasto al Coronavirus». A dirlo l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, nellaseduta di ieri del Consiglio regionale. «Siamo la Regione del nord a registrare i migliori dati nel contenimento del Covid-19, oggi è fondamentale per garantire la tutela dell'intero Paese ed evitare lo sviluppo di nuovi focolai a causa del mancato rispetto delle misure imposte dal Governo ha aggiunto Roberti - Analogamente a quanto attuato da un altro Paese membro della Ue, per tutelare l'interesse nazionale, devono essere attuate misure che garantiscano la sicurezza ed evitino che persone provenienti da nazioni poste in quarantena e passeur mettano a rischio la salute pubblica».

Per questo Roberti ha annunciato l'inserimento nell'assestamento di bilancio di un emendamento che concede contributo ai Comuni che impiegano il personale della Polizia locale per presidiare le strade di collegamento con la Slovenia, anche con l'ausilio di droni dotati di camere termiche.

RINTRACCI

Dopo la sessantina di migranti individuati lunedì, ieri altri venti richiedenti asilo sono stati fermati dalla Guardia di Finanza alle porte di Udine. Sono stati identificati, sottoposti ai controlli sanitari e trasferiti all'ex Caserma Meloni di Tarvisio. Parallelamente da Roma si attendono i rinforzi dell'esercito all'interno dell'operazione Strade Sicure: dovrebbero essere un centinaio i militari assegnati al Fvg, da suddividere tra i confini con la Slovenia e l'Austria oltre che per l'ex Caserma Cavarzerani, attualmente zona rossa con quasi 500 migranti.

