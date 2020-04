L'INCONTRO

UDINE Protocollo sicurezza per la Fase 2 della gestione della pandemia da Covid 19, ovvero la riapertura delle aziende? Sì, ma mantenendo un punto fisso inamovibile: «La decisione dipenderà dal Governo nazionale e non dalla Regione - ha detto il vice presidente della Regione Riccardo Riccardi - la fase 2 andrà gestita con estrema attenzione, con un allentamento progressivo e graduale delle restrizioni e la decisione sarà del Governo nazionale», ha ribadito l'assessore alle Attività produttive Sergio Bini.

Con questa cornice ieri si svolto il confronto in video conferenza fra Riccardi, Bini, i colleghi assessori alle Politiche agricole Stefano Zannier, al Lavoro Alessia Rosolen, i rappresentanti delle categorie economiche (Confindustria Fvg, Confapi Fvg, Confartigianato Fvg, Ance Fvg) e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, per giungere a un protocollo sicurezza anti Coronavirus e arrivare al documento.

UN PASSO ALLA VOLTA

Al primo paletto se n'è poi aggiunto un altro, posto da Riccardi: «Per governare la complessità della situazione, l'obiettivo sarà di misurare attentamente l'impatto della prima fase di riapertura sull'andamento dei contagi», avendo presente che «il rischio non inizia e non finisce sul posto di lavoro, ma riguarda l'intera mobilità della persona, che parte dalla propria abitazione e arriva fino all'azienda». Inoltre, occorre «rendere meno pericoloso il contagio da persone asintomatiche». È il concetto più nuovo e pratico emerso nell'affollato e virtuale tavolo regionale. Se si apre, occorre in sostanza stare attenti al come, con un'organizzazione condivisa: le misure dovranno salvaguardare il lavoratore e assicurare il contrasto alla diffusione del virus, garantendo quanto è riuscito a ottenere il severo contenimento in atto da diverse settimane.

Il modello di tale documento sarà, come ha precisato l'assessore Rosolen, quello siglato fra organizzazioni sindacali e Governo il 14 marzo scorso. Sui punti strategici, la condivisione pare unanime: le categorie hanno infatti concordato sulla necessità di mantenere alta l'attenzione sulla mappatura del rischio di contagio, sugli asintomatici e sulla gestione controllata di tutti gli spostamenti; i sindacati hanno ribadito la necessità di una progettualità il più possibile «sicura e condivisa» per affrontare la riapertura.

I COSTI DI UNA SECONDA ONDATA

Dalle parole ai fatti, però, il tragitto appare possibile ma impegnativo, hanno evidenziato alcune sottolineature di Riccardi, che è anche assessore alla Salute. «La composizione industriale della regione comprende un significativo numero di piccole imprese, circa 90mila ha ricordato - che hanno, rispetto alle grandi aziende, minori disponibilità e capacità organizzative di adeguarsi a nuovi parametri di sicurezza». Da qui la necessità di «un'apertura graduale e del calcolo del rischio». Anche perché, ha aggiunto Riccardi, c'è un altro problema da tenere in considerazione: «Sin qui le nostre Aziende sanitarie, con le loro strutture, hanno retto bene, ma hanno speso molto. Una nuova possibile ondata epidemica potrebbe non trovare le stesse condizioni».

In questo quadro, ora l'attenzione «deve spostarsi sui servizi territoriali ha aggiunto - sulla gestione degli isolamenti e sul saper coniugare le esigenze dell'economia a quelle della sicurezza sanitaria». Il tavolo continuerà i suoi lavori «la prossima settimana dopo l'uscita del nuovo Decreto del presidente del Consiglio che - ha informato Bini - pare prevista per sabato; se sarà così potremo valutare insieme le misure inserite e verificare quali proposte avanzare». Alla stesura del documento parteciperà anche «la comunità scientifica con gli atenei di Udine, Trieste e la Sissa», ha ricordato l'assessore Rosolen, per «un protocollo condiviso su base regionale, definendo le modalità per entrare di nuovo nel mondo del lavoro con una proposta che tuteli la salute con un'apertura progressiva».

COMPUTER USATI E FERIE

In attesa di riaprire i battenti delle molte aziende chiuse, Confindustria Udine, in accordo con la Protezione civile Fvg, ha deciso di promuovere un'azione per «donare i computer dismessi alle scuole e smartphone e tablet agli ospedali del Friuli», ha spiegato ieri Filippo Veronese, vice presidente del Gruppo Giovani imprenditori. Se la Protezione Civile si occuperà materialmente di distribuire i dispositivi elettronici raccolti, per Confindustria il compito principale diventa quello di reperire i computer dismessi, ma anche di rimetterli in efficienza. «Le prime risposte che abbiamo avuto sono più che incoraggianti - aggiunge Veronese - Le aziende del Friuli sono pronte a darci una mano». Pensa a un'iniziativa per risollevare il comparto turistico, invece, il gruppo consiliare di Progetto Fvg, che ha elaborato la proposta «passa le tue ferie in Friuli Venezia Giulia e avrai uno sconto sulla prossima dichiarazione dei redditi». L'idea dei consiglieri Mauro Di Bert ed Edy Morandini è «di consentire a tutti i turisti persone fisiche che soggiorneranno in una località regionale di poter mettere in detrazione, con parametri da decidere in un apposito regolamento, il costo della vacanza nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, utilizzando la fattura o la ricevuta del soggiorno come documento comprovante il diritto all'agevolazione», hanno spiegato.

IL PD REGIONALE

Tutti i consiglieri regionali del gruppo del Partito democratico, al di là dei gesti di solidarietà personali, hanno deciso di devolvere 1200 euro del loro stipendio per sostenere le terapie intensive della regione.

Antonella Lanfrit

