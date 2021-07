Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Dopo i colloqui con le Prefetture ho ottenuto la conferma: le manifestazioni non erano autorizzate e ora presumo che le autorità faranno il loro lavoro, identificando qualche responsabile». Lo ha detto ieri l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti. E in effetti è in corso un lavoro per la ricerca degli eventuali promotori delle iniziative contro i vaccini e il green pass che sono andate in scena tra venerdì e sabato nei...