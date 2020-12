«Massima attenzione nei confronti di chi, dall'inizio della pandemia, con la propria attività e i propri volontari è impegnato a supporto delle comunità». Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Mauro Di Bert ed Edy Morandini (Progetto Fvg per una Regione speciale/Ar), evidenziando lo spirito già posto «alla base dell'ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo consiliare e accolto dalla Giunta regionale Fvg, con un impegno a sostenere la preziosa attività di volontariato attuata dalla Sogit per l'indiscusso valore aggiunto che questi operatori apportano con il servizio reso all'utenza. In tutto il territorio regionale - ricordano i consiglieri Di Bert e Morandini - opera la Sogit, acronimo del Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia e associazione di volontariato sanitario senza fini di lucro che è operativa nel primo soccorso d'emergenza e nel trasporto sanitario urgente». Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'associazione, attraverso i suoi volontari delle sedi di Lignano Sabbiadoro (sezione e sede Nazionale), Udine, Rigolato, Grado, Sacile e Trieste, si sta dimostrando particolarmente attiva nel soccorso e, soprattutto, nel trasporto dei pazienti Covid, alleggerendo e aiutando il servizio sanitario regionale. «Per poter salvaguardare la sicurezza e la salute dei propri preziosi volontari, dotandoli dei necessari presidi, la Sogit sta sostenendo con i propri fondi, fin dalla prima fase emergenziale, l'acquisto dei Dpi quali mascherine, guanti e attrezzature in particolare per i volontari che operano a bordo degli automezzi. Da qui la richiesta alla Giunta regionale Fvg - conclude la nota - di valutare i tempi e le modalità di un intervento di sostegno economico al Soccorso dell'Ordine di San Giovanni d'Italia a ristoro delle spese sostenute per l'acquisizione dei presidi sanitari e dei dispositivi di sicurezza individuali».

