LA RICHIESTA

UDINE Ulteriori misure di solidarietà per venire incontro a chi deve pagare i conguagli delle bollette dell'acqua, specialmente in zona montana, sono state sollecitate dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Energia e alla Difesa dell'ambiente. Una comunicazione in tal senso è stata trasmessa all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) e a tutti i Comuni e Gestori del Sistema idrico integrato (Sii). In questo periodo di emergenza sanitaria connessa all'epidemia Covid-19 e di faticosa ripartenza dopo il lockdown molte aziende e famiglie potrebbero avere difficoltà a far fronte alle bollette idriche, specie in un periodo in cui vengono conguagliate le fatturazioni degli anni precedenti. I gestori hanno provveduto ad attivare forme di solidarietà tra le quali la dilazione e la rateizzazione dei pagamenti, anche in ottemperanza alle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Tuttavia, a giudizio dell'Esecutivo regionale, queste agevolazioni potrebbero non essere sufficienti, in particolare per quelle attività che riscontrano notevoli difficoltà a ripartire per via di una debole domanda o delle restrizioni ancora in corso derivanti dal lockdown. La Regione ha inoltrato quindi richiesta formale di individuare ulteriori misure di solidarietà, specialmente in zona montana.

