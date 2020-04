IL QUADRO

UDINE A partire da oggi si allentano le misure: take away per gli esercizi commerciali previa prenotazione e via a corse, passeggiate e giri in bici oltre i 500 metri da casa, ma con mascherina. È quanto prevede l'ultima ordinanza firmata dal governatore Massimiliano Fedriga valida fino al prossimo 3 maggio. Ordinanza che prevede anche il permesso di prestazioni di carattere artigianale per la manutenzione di imbarcazioni da diporto. Per quanto riguarda la vendita per asporto, gli esercizi dovranno comunque garantire il contingentamento degli ingressi per evitare assembramenti, la copertura di naso e bocca dei clienti e la disponibilità di soluzioni igienizzanti per le mani e dentro i locali solo per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Rimane ancora sospesa, invece, ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande. Per quanto riguarda l'attività motoria, l'ordinanza 11 dà l'ok a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta nel territorio del proprio comune, mantenendo l'obbligo a coprire naso e bocca e la distanza interpersonale di almeno un metro, a eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza. A partire da oggi, inoltre, sarà possibile effettuare, direttamente o avvalendosi dell'opera di artigiani, interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio e attività di sistemazione delle darsene. L'ordinanza impone, infine, l'utilizzo di guanti negli alimentari e la messa a disposizione di igienizzanti per i clienti.

I DATI

Solo 14 nuovi casi che portano i positivi a 2.917. Numeri incoraggianti, come quelli dei totalmente guariti, 1.257 e dei clinicamente guariti, 148. Si registra un solo decesso in più, che porta a 264 il numero complessivo di morti da Covid-19. E scende ancora il numero di pazienti Sono 13 i ricoverati in terapia intensiva attualmente 13 - mentre i ricoverati in altri reparti sono 129 e le persone in isolamento domiciliare 1.106. Si allentano le misure restrittive, ma «adesso dobbiamo proseguire con lo stesso comportamento, affinché nella prossima fase 2 vengano osservate con uguale attenzione le nuove disposizioni che regoleranno la nostra quotidianità. Non dobbiamo pensare che il contagio sia sconfitto precisa il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi - ci aspetta il necessario ritorno verso una vita normale, ma questa deve essere consapevole di una convivenza con un virus che continua ad esserci fino a quando la scienza non avrà trovato il modo per sconfiggerlo definitivamente. Alla luce delle riaperture - prosegue - una possibile ripresa dei contagi non dobbiamo considerarla un'eventualità, e di questo dobbiamo tenere conto». Per quel che riguarda l'attività svolta, sono 37.211 I tamponi fatti finora, con un rapporto test-abitanti superiore alla media nazionale.

ANZIANI

«L'emergenza ha messo a dura prova i sistemi sanitari, evidenziando criticità soprattutto nell'assistenza sui territori, dove ci sono le strutture per anziani. Alla luce anche di queste esperienze, riteniamo che nella fase 2, in Fvg sia indispensabile lavorare per costruire una rete geriatrica nelle tre Aziende sanitarie di area vasta, che colleghi e coordini i percorsi di tutela della salute della persona anziana» sostiene Simona Liguori (Cittadini) che si dice d'accordo con Riccardi sulla necessità di rivedere le norme regionali sulle case di riposo per adeguarle ai nuovi tempi.

ACQUE

Wastewater-based epidemiology è la ricerca che monitora le acque reflue e i fanghi provenienti da impianti di depurazione in Friuli per cercare e tenere sotto controllo il virus. Cafc dà il suo contributo entrando a far parte dello studio internazionale in collaborazione coni il Politecnico e con il dipartimento di scienze agroalimentari dell'università di Udine. La sfida sulla ricerca di virus e patogeni nelle acque di scarico urbane è da anni al centro della missione di Cafc che ha iniziato a campionare le acque grezze e i fanghi, materiale che verrà consegnato all'ateneo. Sorvegliate speciali sono le acque reflue in ingresso agli impianti di depurazione. «Questo strumento potrà fornire spiegazioni sulla crisi epidemica, oltre a essere una guida per la prevenzione-protezione da future potenziali manifestazioni di focolai», spiega il presidente di Cafc, Salvatore Benigno.

Lisa Zancaner

