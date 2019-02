La Regione: a Udine serve l'Esercito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Ben venga l'Esercito a Udine, magari per presidiare i luoghi a rischio come le ex caserme, di cui il capoluogo è zeppo. Parola di assessore regionale. Pierpaolo Roberti, titolare della delega alla Sicurezza della giunta Fedriga, ha le idee chiare. E, quando gli si chiede se a Udine, finita al centro delle cronache negli ultimi giorni per un accoltellamento in autostazione e un arresto con l'accusa di tentato stupro all'ex Piave, serva far intervenire l'Esercito, come non escluso dal primo cittadino, risponde con un...