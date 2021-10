Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Secondo il monitoraggio settimanale, il Fvg è la seconda regione con il valore più alto di incidenza dei casi Covid ogni 100 mila abitanti: 96,5, cifra quasi doppia rispetto a 7 giorni prima. Secondo elaborazioni Agenas il tasso di occupazione covid nelle intensive in Fvg venerdì era al 7%, in aumento, nei reparti ordinari al 5%. Si passa in zona gialla se si superano il 10% e il 15% «Al momento siamo distanti da quella soglia. Stiamo...