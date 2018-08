CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA QUERELLEUDINE Mentre cittadini e commercianti rimangono in attesa di sapere se dovranno aprire il portafogli per pagare la pioggia di multe recapitate per gli ingressi in Ztl, il vicesindaco Loris Michelini invoca il politically correct nel rimpallo delle responsabilità e lo fa rivolgendosi all'ex sindaco Furio Honsell, reo, a detta di Michelini di aver «scaricato le colpe sulla polizia locale e sulle categorie economiche» quando lì'installazione delle telecamere è stata fatta «senza comunicare ai residenti e rivedere il regolamento...