UDINE La scuola alla prova dei test rapidi. Anche a Udine, ieri, al Liceo artistico Sello, si è dato il via alla dimostrazione pratica dell'effettuazione di un test rapido per la ricerca del Coronavirus su una studentessa. Questi esami - ha affermato il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, presente alla prova - rappresentano un elemento cardine della campagna di prevenzione che la Regione ha messo in atto nell'ambito delle attività per la sorveglianza sanitaria. I dati a nostra disposizione dimostrano che questo modo di agire sta dando i suoi frutti. I test rapidi - ha precisato il vicegovernatore - saranno effettuati sulle persone del mondo scolastico, insegnanti, personale degli istituti e allievi che presenteranno profili previsti per le ipotesi di contagio, secondo quanto indicato dai protocolli sanitari antipandemia. In questo momento - ha aggiunto - stiamo destinando i test rapidi alle scuole non solo in quanto sono tra i luoghi di maggior presenza delle persone, ma anche perché rappresentano uno dei simboli di un Paese che deve andare avanti. Visitando gli istituti ho recepito molta più tranquillità di quella che immaginiamo dall'esterno ha detto ancora ringraziando gli operatori del sistema scolastico che stanno lavorando in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, questi ultimi impegnati da gennaio in un lavoro intenso e ai quali si debbono i risultati di una Regione in grado di affrontare la pandemia con responsabilità e realismo. Come dimostrato oggi - ha concluso Riccardi - la possibilità di disporre dell'esito del tampone a pochi minuti dal prelievo, consente di dare sicurezza alla comunità e alla famiglia degli studenti, evitando inutili misure di isolamento. L'impegno della Regione in tutti questi mesi è evidenziato dal fatto che, in presenza di un importante aumento del contagio, si sta registrando una domanda sanitaria limitata. Il che produce un effetto positivo importante sulle eventuali misure di isolamento da organizzare.

Nel frattempo, la Regione sta lavorando anche per modificare i protocolli esistenti. Non è pensabile che in presenza di un semplice raffreddore si debbano seguire i protocolli anti Covid-19 che invece andrebbero attivati dove ciò è realmente necessario. Serve, comunque in questo momento di emergenza sanitaria, avere la certezza della disponibilità di una scorta notevole di test per Sars-Cov-2. E anche qui la regione non si fa trovare impreparata. Solo due giorni fa, infatti, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) ha aggiudicato la gara per affidare la fornitura di test per nove mesi. Totale dell'operazione: 4 milioni di euro per mettere in sicurezza il tracciamento dei positivi al Covid in Fvg. I tamponi costano circa 35 euro ciascuno e 4 milioni possono sembrare una cifra notevole per i non addetti ai lavori, ma in realtà sono una cifra una cifra irrisoria rispetto agli oltre 1.400 euro per una giornata di ricovero in terapia intensiva secondo quanto stimato dall'ultimo Instant Report Covid-19, dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica che fotografa settimanalmente l'andamento del virus nelle regioni. Secondo il report, il Fvg è la terza regione per numero di nuovi tamponi eseguiti in una settimana, 16,7 per mille abitanti, dietro solo a Veneto e Trento, nonché quinta regione per popolazione sottoposta al test sul totale dei residenti con il 15,48%, superiore alla media nazionale dell'11,98%.

