LE INIZIATIVE

UDINE Procede la pulizia dei marciapiedi in città. La ditta che si occupa delle operazioni in settimana ha completato la zona della stazione, da viale Ungheria a piazzale Cella: sono state igienizzate via De Rubeis, via Battistig, viale Europa Unita (che ha richiesto quasi una giornata di lavoro), via Roma, via Leopardi. Venerdì le operazioni si sono poi spostate verso il centro (via Dante, via Manzoni, via Vittorio veneto) dove verrà igienizzata tutta la parte pedonale. L'intervento proseguirà, sempre internamente alla circonvallazione, verso l'area est della città (viale Trieste, piazza Primo Maggio), poi in quella nord (zona via Caccia) e in quella a ovest (zona via Marco Volpe).

«Anche la Protezione Civile sta dando una mano spiega il vicesindaco Loris Michelini -. Con una piccola autobotte e il materiale che ci ha fornito la ditta, si sta occupando dell'area di San Paolo-Sant'Osvaldo. Fino a quando possono, continueranno a dare supporto per la pulizia nelle frazioni. Nelle periferie, la linea è di intervenire nei luoghi di maggiore frequentazione, quindi farmacie, supermercati, scuole, chiese e sagrati, alimentari, panifici e marciapiedi principali. Se poi le cose vanno bene, potremo magari intervenire a più ampio spettro».

Per le operazioni di pulizia, l'amministrazione ha seguito le indicazioni date dalla Regione: «Stiamo usando acqua spiega Michelini - e una soluzione igienizzante, senza cloro». Nel complesso, l'intervento riguarderà circa 350 chilometri di marciapiedi.

Nel frattempo, la Protezione Civile di Udine si impegna anche in un altro campo: porterà, infatti, i compiti a casa degli alunni che non riescono a recuperarli in altro modo. Da martedì (e successivamente la domenica) i volontari consegneranno una volta alla settimana i compiti scolastici direttamente nelle abitazioni delle famiglie che hanno difficoltà a stampare o a connettersi a internet. Gli alunni coinvolti sono una quarantina (nove del Primo Istituto Comprensivo, sedici del Secondo e quindici del Terzo). «Voglio ringraziare - dichiara l'assessore comunale all'Istruzione -, la Protezione Civile per l'aiuto che sta fornendo alle persone in difficoltà. E non mi riferisco solo alla consegna di cibo o medicinali agli anziani o ai malati, ma anche al supporto ai ragazzi che devono svolgere l'attività didattica da casa. Oltre ai problemi organizzativi, per alcune famiglie possono emergere difficoltà di tipo pratico, come l'assenza della connessione o di una stampante, ed è qui che entra in gioco la Protezione Civile, grazie alla quale d'ora in poi sarà possibile garantire a tutti i ragazzi lo stesso materiale didattico e, con esso, il loro sacrosanto diritto allo studio».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA