La Protezione civile ora viaggia anche in moto per i soccorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTEZIONE CIVILEUDINE La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia d'ora in poi viaggerà anche in moto, cosicché per operazioni di soccorso riuscirà a raggiungere zone precluse agli altri mezzi. La presentazione del nuovo motoveicolo speciale è avvenuta ieri a Palmanova, alla sede della Protezione civile regionale, presenti il vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, il direttore della Protezione, Amedeo Aristei, e i soci della Motostaffetta Friulana, l'associazione inserita nel settore...