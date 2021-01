LA PROTESTA

UDINE Una protesta nella piazza virtuale di Facebook domani sera alle 18.15 contro «la goccia che ha fatto traboccare il vaso» e una lettera inviata sul tavolo del presidente della Regione, del suo vice e dell'assessore all'Istruzione con una controproposta allo slittamento delle lezioni in presenza per le superiori. Il Comitato Priorità alla scuola Udine fa sentire la sua voce, chiedendo «regole omogenee per tutti» e, per i ragazzi delle superiori, un'alternativa con la presenza in classe anche inferiore al 50%, ma compatibile con la capienza attuale di bus e corriere, fino al 31 gennaio per poi partire a febbraio con il 75% e «un sistema di trasporti all'altezza».

«SCONCERTO»

Lo «sconcerto» per la notizia del rinvio, spiega Giovanni Duca, è stato grande fra i simpatizzanti del movimento. «C'è stata una grande differenza, da parte del governo e della Regione, nel movimentarsi per altre attività e per la scuola. Si è lottato a denti stretti per lasciare aperti bar e ristoranti, che per l'amor di Dio è tutto giusto perché gli esercenti si guadagnano il pane così, ma poi hanno potuto contare anche sui ristori. Invece, per i ragazzi i ristori non ci sono: non c'è nessun modo per ristorarli. Dire che la didattica a distanza, da sola, è una scuola efficace vuol dire non aver mai fatto la scuola in presenza e la Dad». Gli studenti delle superiori, dice il rappresentante di Priorità alla scuola, sono stati i più penalizzati. «Si dà per scontato che un ragazzo davanti al computer faccia tutto, ma stiamo parlando di adolescenti. Inoltre, non si tiene conto che se non sono in zona rossa, se al mattino stanno a casa per seguire le lezioni, al pomeriggio sono fuori. E allora anche la questione sanitaria cade». I numeri snocciolati da Riccardi, con i 1.908 casi di positività fra gli studenti? «Da questo autunno i ragazzi delle superiori non vanno in classe. È evidente che il contagio non arriva da lì», dice lui, ricordando il report dell'Iss, secondo cui l'origine scolastica riguarda solo il 2% dei focolai con fonte certa (ma è lo stesso rapporto che vede il Fvg fra le prime regioni per numero di focolai a scuola). «Abbiamo deciso di fare un'assemblea pubblica su Facebook il 7 gennaio. Non la faremo in piazza per evitare critiche. Per l'ennesima volta diremo come la pensiamo».

I DELUSI

Anna Cepparo, di Tavagnacco, mamma di tre figli, di cui due alle superiori (la ragazza al Sello e il maschio al Marinelli) dopo «un mese e mezzo di didattica in presenza» fra alterne fortune, «dai primi di novembre» ha i figli che fanno lezione a casa. «Solo mia figlia due volte alla settimana segue i laboratori in presenza e questo fa una grande differenza, a livello relazionale e anche didattico. Lei se ne è fatta una ragione, in questo modo. Mio figlio vorrebbe tornare a scuola». In linea generale, rileva, dal confronto con docenti e genitori, «la difficoltà maggiore riguarda l'attendibilità delle verifiche, perché una quota consistente dei ragazzi copia. E anche per le interrogazioni spesso ci sono i suggeritori via smartphone. Questa è l'amara realtà al di là dell'immaginario da Mulino bianco». La decisione di rinviare le lezioni in presenza a febbraio per lei non è stata un fulmine a ciel sereno. «Sono affetta da infodemia - ci scherza su - e da qualche giorno era nell'aria. Già le Regioni avevano chiesto il rinvio a dicembre, poi c'erano stati i distinguo... Non mi sono stupita. Arrabbiata sì, ma non sorpresa. Siamo all'ennesimo rinvio. A marzo ci hanno raccontato che non riaprivamo come altri Paesei europei a tarda primavera ma a settembre. Poi, quando si è deciso di richiudere si è detto che non era perché le scuole non erano sicure, ma per i trasporti. Poi, ora che hanno detto di aver fatto il piano trasporti, si rinvia lo stesso a febbraio perché i contagi non permettono la ripresa. Non entro nel merito sanitario, ma faccio notare che nella nostra regione il presidente si è mosso con grande solerzia per evitare che fossero chiusi bar, ristoranti e piste da sci, ma non con altrettanta solerzia si è mosso per la scuola. I politici in prospettiva elettorale sono molto sensibili alle richieste delle categorie economiche, che sono sacrosante per carità, ma molto meno a quelle della scuola, perché i ragazzi non votano e magari molti genitori sono spaventati e subiscono la narrazione di chi governa che per salvare il lavoro bisogna chiudere le scuole, mentre il primo lockdown ha dimostrato che il virus entra comunque in circolo in modo alternativo, anche a scuole chiuse».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA