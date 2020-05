LA PROTESTA

UDINE Troppa folla negli ambulatori, anche con pazienti che hanno febbre e tosse: a lanciare il grido d'allarme è l'Ordine dei Medici di Udine, in occasione di una riunione in cui si è analizzato l'andamento dell'avvio della fase 2. «Se continua così commentano i professionisti - tra dieci giorni si ritorna in emergenza». L'Ordine denuncia infatti che gli studi del medici di Medicina generale «sono stati presi d'assalto, per non parlare degli assembramenti (vietati) nelle strade e piazze del Friuli e dei gruppi di amici che hanno affollato Udine, in spregio alle norme. Le persone dichiarano il presidente Maurizio Rocco e il vice, Gian Luigi Tiberio - hanno erroneamente pensato che dal 4 maggio potessero riprendere la vita di prima, e si è visto proprio negli studi medici dove si sono presentati pazienti che non hanno tenuto conto delle regole che continuano a restare valide anche ora».

LE REGOLE

Non si può quindi andare dal medico di base senza appuntamento e senza preventivo triage telefonico per evitare di far arrivare in ambulatorio pazienti a rischio di infezione da Sars-Cov-2; ogni accesso deve essere concordato previa telefonata con il medico curante, da cui ci si presenta solo in caso di necessità, e rimane la regola di non uscire da casa quando si hanno sintomi influenzali o simil-influenzali (alterazione febbrile, tosse, mal di gola). «Purtroppo continuano - abbiamo visto nella prima giornata di Fase 2 anche persone che si sono recate dai medici di famiglia con febbre e altre sintomatologie correlate, esponendo i medici e i loro assistiti, oltre che i cittadini, a rischi enormi e incalcolabili. Con questi sintomi è proibito andare dal proprio medico come pure presentarsi in Pronto soccorso, bisogna prima telefonare e seguire le istruzioni che vengono fornite. La gente non ha capito che non osservando scrupolosamente le regole indicate si sta rischiando la salute propria, quella degli altri e la tenuta del sistema sanitario. Nell'arco di dieci, quindi giorni (il periodo di incubazione) concludono - se non si osservano le regole, riesploderà l'emergenza a causa dei cattivi comportamenti di alcune persone».

CONTROCORRENTE

Non è dello stesso parere, invece, il medico di base Salvatore Galioto: «Devo fare un elogio ai cittadini friulani dichiara - perché hanno capito la situazione. Penso che uno dei fattori che ci hanno salvato come regione, sia proprio questo. Finalmente le persone hanno capito che si va dal medico quando c'è necessità, non solo per una ricetta. E, finalmente, siamo passati dalla carta e penna alle ricette dematerializzate. È importante continuare su questa strada del visitare i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno: per noi significa riappropriarci della nostra professionalità e non essere ridotti solo a ricettifici. Allo stesso tempo, in questo momento in cui sono state sospese le prestazioni sanitarie non urgenti, le persone hanno anche capito quali sono urgenti e quali possono aspettare qualche tempo in più».

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione, Galioto, che è anche vicepresidente Snami, delegato aziendale Asufc, racconta: «Molti di noi le avevano già. Il Distretto sanitario comunque ci ha fornito mascherine, un camice in garza e i guanti in lattice per chi non li aveva. Come sindacato, inoltre, abbiamo consegnato 6 mascherine chirurgiche e 8 di tipo fpp2 a ogni iscritto».

TEAM IN CAMPO

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria, oltre alle misure di contenimento varate dalla Regione ha spiegato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi - tutte le aziende del sistema sanitario hanno messo in campo le unità speciali di continuità assistenziale delle quali fanno parte 72 medici». Per quanto riguarda l'Azienda Friuli Centrale, le Usca sono state attivate il 20 marzo e oggi ne operano 9, con una dotazione complessiva di 42 persone che varia da 3 a 6 medici per ogni distretto (Tolmezzo 4; Gemona 5; Tarcento 4; Cividale 3; San Daniele 6; Codroipo 4; Udine 5; Palmanova 5; Latisana 6). Ogni distretto ha inoltre attivato i propri Covid team.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA