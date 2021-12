LA PROTESTA

UDINE In Fvg adesione media superiore al 50% nella grande industria con punte del 90% nelle realtà storicamente più sindacalizzate ma più bassa nelle aziende meno strutturate. È il bilancio che emerge dai monitoraggi della Cgil sulla partecipazione agli scioperi. Le punte maggiori nel settore metalmeccanico. Tra il 30 e il 40% le medie nelle principali aziende di legno ed edilizia, più basse nella piccola industria e nel terziario dove si stima del 25 per cento. Intorno al 60% secondo il sindacato nei trasporti pubblici. «Oggi parla la parte del paese più in difficoltà, i precari che non arrivano a fine mese, i lavoratori sospesi tra lo spettro della disoccupazione e una pensione che si allontana, i pensionati a reddito basso. Persone di cui si parla troppo poco e che la Finanziaria sta sostanzialmente ignorando». Il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta spiega così le ragioni dello sciopero generale e delle cinque manifestazioni nazionali promosse ieri dalla Cgil e dalla Uil: una mobilitazione che ha coinvolto decine di migliaia di lavoratori anche nella nostra regione, presente in forze anche alla manifestazione di Milano, tenutasi questa mattina in piazza Sempione, sotto l'Arco della Pace, al termine di un corteo partito da piazza Castello e che ha visto presenti oltre 8mila lavoratori e pensionati, in rappresentanza di tutte le regioni del nord. Almeno cinquecento i manifestanti dal Friuli Venezia Giulia che hanno assistito al comizio finale, concluso dagli interventi di Tania Scacchetti e Ivana Veronese, delle segreterie nazionali Cgil e Uil.

Dal palco di Milano, e in contemporanea dalle piazze di Roma, Bari, Cagliari e Palermo, sedi delle altre quattro manifestazioni, un nuovo appello a sostegno delle rivendicazioni al centro dello sciopero. «Abbiamo manifestato per un'Italia diversa, che guarda ai giovani, che lotta contro l'evasione fiscale; per una riforma fiscale basata sull'equità e la progressività», afferma il segretario regionale della UIL Fvg Matteo Zorn che era a Milano. «Vogliamo un Paese diverso. Durante la pandemia tutti dicevano che l'Italia non sarebbe stata più la stessa, perché bisognava cambiare e invece non è così: si vuole tornare a un Paese in cui tanti hanno poco e pochi hanno tanto ha aggiunto -. La Uil chiede equità sociale. Vogliamo un Paese diverso, inclusivo, per i giovani, i pensionati e i lavoratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA