CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAUDINE I cittadini di Udine amano profondamente gli alberi della loro città e il verde pubblico che la caratterizza. Lo dimostrano la significativa partecipazione al presidio organizzato ieri dai gruppi consiliari di opposizione Pd e Siamo Udine in viale Palmanova, «per difendere gli alberi secolari», come la «quarantina» di segnalazioni arrivate in questi mesi al vice sindaco di Udine per alberi che necessitano di attenzioni particolari. A portare all'evidenza una passione probabilmente sempre esistita sono ora i lavori...