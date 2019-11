CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTASAN DANIELE Sciopero di otto ore oggi alla LimaCorporate di Villanova di San Daniele «contro la decisione unilaterale dell'azienda di modificare l'orario di lavoro in alcuni reparti», come scrivono in una nota David Bassi (Fiom Cgil) e Fabiano Venuti (Fim Cisl). Questa scelta, per i sindacalisti, avrebbe interrotto una trattativa quasi conclusa, «che vedeva sindacati e azienda separati solo per la parte economica». Proprio sui compensi per il nuovo orario, che prevede «40 ore spalmate su sei giorni, compreso il sabato», per...