L'ESASPERAZIONE

TOLMEZZO Stremati, demoralizzati, infuriati. È quella data comunicata domenica dal premier Conte, 1. giugno 2020, che si è trasformata nella classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così è bastato un rapido giro di messaggi su Wathsapp e su Facebook, per darsi appuntamento alle 14.30 in piazza, superare i timori di sanzioni, vinti dalla forza dell'esasperazione. Oltre una cinquantina di commercianti, esercenti, ristoratori si sono così ritrovati ieri pomeriggio nel cuore del capoluogo carnico per lanciare un segnale forte. Siamo senza soldi, «non si arriva a fine mese, come faremo?. Dalla Carnia con il mirino rivolto a Trieste ma soprattutto a Roma. Fateci riaprire al più presto.

IL SIT-IN

Con mascherine, guanti e distanze di sicurezza gli esercenti dell'Alto Friuli hanno chiesto in maniera pacifica di poter riaprire prima. «Da oltre due mesi siamo chiusi, non c'è la facciamo più, gli affitti, i dipendenti, i fornitori attacca Michel Clapiz, gestore del Caffè Manzoni non possiamo resistere ancora, altrimenti il 1. giugno invece che riaprire celebreremo il nostro fallimento». Volti tesi, rabbia, preoccupazione diffusa sono i sentimenti che si respirano tra le categorie cittadine, a dar loro manforte anche artigiani, piccoli imprenditori, persino medici e infermieri. In piazza XX settembre arrivano anche le forze dell'ordine e il sindaco Francesco Brollo. «Il Comune farà tutto quello che può, ma questa partita si gioca su altri tavoli», ha detto il primo cittadino, sceso in strada dal Municipio. In settimana il sindaco ha in programma un tavolo con i rappresentanti locali di Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti e Confindustria Udine. «Penso che servano provvedimenti differenti per territori differenti», ha aggiunto, ricordando che in montagna «le distanze sono più ampie e c'è meno gente. Qui il tessuto economico-sociale è già in difficoltà - ha spiegato -. Per questo è ancora più sentita la necessità di aprire. Ci auguriamo ci sia una maggior apertura per il territorio montano». In piazza c'erano, tra gli altri, anche il sindaco di Paularo, il consigliere regionale Luca Boschetti e la deputata Aurelia Bubisutti. In mattinata alle richieste di alcuni esercenti, soprattutto sull'applicazione del take away, era intervenuto pure il consigliere regionale Stefano Mazzolini, il quale interessando il governatore Fedriga, ha dato le prime risposte alla categoria. È stato promesso che nel giro di 24/48 ore assieme al prefetto sarà fatta un ulteriore modifica all'ordinanza cosicché anche bar e ristoranti potranno avere la loro coda (a distanza) al di fuori della propria attività. In serata Fedriga ha condiviso sulla sua pagina Facebook la foto della piazza tolmezzina, abbracciando idealmente la protesta: «Bisogna ripartire in sicurezza. I nostri produttori, imprenditori, lavoratori sono pronti!».

GLI ARTIGIANI

«L'intervento del presidente del Consiglio è stato un'autentica doccia gelata. Le aspettative e le speranze del comparto commerciale e dei pubblici esercizi sono state totalmente tradite. La situazione ora è tragica», ha affermato Marco Zoratti, vicepresidente di Confesercenti Fvg. «L'altalena delle date di riapertura e il loro slittamento - ha continuato - genera nei cittadini e negli operatori economici sconcerto e insicurezza. Urge un segnale forte da parte delle istituzioni: riaprire subito, in sicurezza, ma subito». Gli ha fatto eco il presidente di Confartigianato Imprese Fvg, Graziano Tilatti, che ha raccolto «la preoccupazione delle imprese interessate alle nuove scadenze per il fermo attività, perché la progressività della fase 2 non sembra tener conto della capacità dei nostri imprenditori di mettere in atto le misure di prevenzione».

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

«Un altro mese di chiusura è economicamente insostenibile per il settore che conta 3.270 imprese attive in Fvg di cui ben 1.984 acconciatori, e dà lavoro a 5.897 addetti di cui 2.413 dipendenti» ha denunciato la capogruppo del comparto benessere di Confartigianato-Imprese Udine e Fvg, Loredana Ponta. «Chiediamo al presidente della Regione di farci riaprire prima, siamo pronti a operare in sicurezza e garantendo come sempre il massimo dell'igiene. Le nostre aziende - tuona Ponta - hanno perso due mesi di fatturato, il terzo non ce lo possiamo permettere». A supporto dell'accorata richiesta, Confartigianato-Imprese Udine oggi ha promosso, insieme alle altre associazioni provinciali, una petizione su https://www.change.org/sicurezzasaloni dove le adesioni hanno superato in poche ore quota mille.

