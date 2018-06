LA PROPOSTA UDINE Il nostro programma è piaciuto così tanto, che ce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAUDINE Il nostro programma è piaciuto così tanto, che ce lo copiano. Prima Udine si sente lusingata che Pietro Fontanini abbia adottato l'idea di usare l'esercito in Borgo Stazione. Un'idea che il sindaco ha annunciato alla Polizia locale nel corso della riunione di due giorni fa, come strumento, nel caso non bastassero le forze dell'ordine, per fermare lo spaccio che i suoi referenti gli continuano a segnalare nel quartiere.LA CIVICA«Io lo avevo detto tre mesi fa», commenta il capogruppo della lista civica in consiglio, Enrico...