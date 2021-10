Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTAUDINE Esistono due progetti alternativi per la ex Dormisch: prima di decidere, perché non discuterne? La proposta arriva dal Comitato Costruire Futuro, lo stesso che ha indicato il compendio dell'ex birrificio alla Soprintendenza alle Belle Arti perché lo tutelasse (come avvenuto per la villa e la ciminiera).Ed è una proposta che arriva pochi giorni dopo la presentazione del piano di riqualificazione del compendio presentato dal...