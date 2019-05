La Procura valuta un'inchiesta per pericolo di disastro ferroviario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEUDINE La Procura di Udine potrebbe aprire un'inchiesta per l'ipotesi di reato di pericolo di disastro ferroviario per il caso del treno merci non bloccato che nella tarda mattinata di ieri si sarebbe messo in moto da Udine, percorrendo diversi chilometri prima di fermarsi in provincia di Gorizia. Le indagini, condotte dalla Polizia con il personale specializzato del Compartimento di Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, in particolare di Udine, si sono subito messe in moto. ACCERTAMENTICompetente per gli episodi che...