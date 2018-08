La Procura: tutto inizia nelle scrofaie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FRODEPORDENONE La contraffazione del prosciutto Dop - che sia di Parma o San Daniele - comincia nelle scrofaie, quelle che utilizzano il seme di Duroc danese, una genetica vietata dal rigido disciplinare di produzione. Rispetto alla razza consentita, cioè il suino pesante che arriva a 160/170 chilogrammi nel giro di 9 mesi, il Duroc danese cresce più in fretta. Arriva 30/40 giorni prima dell'altra razza al peso previsto per la macellazione dei maiali destinati ai prosciuttifici di San Daniele, con vantaggi economici per gli allevatori...