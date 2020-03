GIUSTIZIA

UDINE Gli uffici giudiziari devono continuare a lavorare pur in epoca di Coronavirus, ma anche in questo ambito occorre che si presti attenzione a non diffondere il virus. Il Procuratore della Repubblica di Udine, Antonio De Nicolo, ha contemperato le due esigenze con le disposizioni diffuse ieri insieme alle Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio nazionale forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In sostanza, dispone il procuratore, tutti gli uffici della Procura della Repubblica restano aperti al pubblico con i consueti orari ma, fino a sabato 7 marzo compreso, l'afflusso delle persone che devono accedervi, cioè avvocati, polizia giudiziaria e cittadini, devono attenersi ad alcune regole. Perciò, tutte le richieste, le istanze e le comunicazioni dirette alla Procura di Udine, ivi comprese le comunicazioni di notizia di reato e i seguiti, dovranno essere inoltrate adoperando «con preferenza» la posta elettronica certificata all'ufficio ricezione atti, all'ufficio casellario, all'ufficio del dibattimento. Tale disposizione potrà essere integrata con l'invito agli avvocati di avvalersi del sistema Snt per la ricezione di istanze di richiesta di copie e di altre comunicazioni non appena saranno rese note le specifiche tecniche da parte del Ministero della Giustizia. Per quanto riguarda i procedimenti penali, la polizia giudiziaria dovrà utilizzare il Portale delle notizie di reato, mentre la notifica dell'originale cartaceo è rimandata; «si raccomanda», scrive il procuratore, che gli accessi agli uffici «siano limitati ai soli casi di effettiva urgenza; comunque è indispensabile che le persone interessate prendano un appuntamento» con gli uffici, per evitare lo stanziamento di più persone in attesa nell'atrio comune. Anche i magistrati, gli assistenti e devono far entrare nei loro uffici solo le persone che abbiano già fissato un appuntamento. Le stesse regole valgono per le sezioni di Polizia giudiziaria distaccate in via della Prefettura. Nell'atrio comune di via Lovaria, non dovranno trovarsi più di due o tre persone in attesa. Non da ultimo, il procuratore richiama le norme igieniche già diffuse dal Ministero della Salute, ricordando di mantenere «una distanza di sicurezza di almeno due metri» fra ogni persona che acceda alla Procura. Il provvedimento, avverte infine, «potrà essere prorogato anche nella settimana successiva» e potrà essere modificato o sostituito sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie.

A.L.

