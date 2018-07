LA PRESENTAZIONE UDINE Imparzialità e terzietà nell'approccio ai problemi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PRESENTAZIONEUDINE Imparzialità e terzietà nell'approccio ai problemi della città e della provincia, su tutti quello della gestione degli immigrati. Apertura massima al sindaci del territorio che verranno incontrati periodicamente. Pronta collaborazione per la risoluzione della grana multe Ztl. Angelo Ciuni, il nuovo prefetto di Udine si è presentato così ieri pomeriggio alla stampa, illustrando quale sarà il suo metodo e come intende interpretare il ruolo di rappresentante del Governo sul territorio. Ha subito spiegato che non ama...