LA PREFETTURAUDINE Oltre quattromilaseicento persone controllate in meno di una settimana e 489 esercizi commerciali passati al setaccio. Ha numeri consistenti il bilancio delle ultime verifiche delle forze dell'ordine condotte sotto la regia della Prefettura di Udine, con il coordinamento del nuovo Prefetto Massimo Marchesiello. In particolare, riflettori puntati sul ponte pasquale, con quasi 170 pattuglie schierate in tutta la provincia, da...