IL VERTICE

UDINE Se altrove non è andata così bene, a Udine il sistema dei doppi turni a scuola e delle corse extra (più di 460 per la sola provincia, con l'apporto di 60 fornitori esterni al consorzio Tpl Fvg) secondo la Prefettura ha funzionato, per evitare il problema degli assembramenti e garantire agli alunni delle superiori un rientro in aula (seppur al 50%) in sicurezza dopo mesi di lezioni solo on line.

LA PREFETTURA

«Per Udine mi hanno garantito che non c'è stato nessun problema di nessun tipo. Molti genitori però hanno optato per l'utilizzo dei mezzi propri per portare i figli a scuola», spiega il prefetto vicario Gloria Allegretto, che ieri ha fatto il punto della situazione con il Comune e gli altri interlocutori coinvolti. Cruciale, dice, è stato il controllo dei punti ritenuti più a rischio (otto quelli individuati a Udine), sorvegliati dagli uomini della Polizia locale con l'aiuto dei volontari della Protezione civile, dell'Anc, dell'Anfi, dell'Anps e dell'Ana. «Anche il comandante della Polizia locale ha fatto il giro dei vari siti e non ha riscontrato problemi. Forse rimoduleranno qualcosa del servizio, ma dal capoluogo non ho notizie preoccupanti». Piuttosto, «qualche problema» potrebbe aver riguardato la Carnia: oggi sarà fatto il punto con la Prefettura.

RIMODULAZIONE

Dopo la prova generale di lunedì, l'amministrazione comunale ha deciso di introdurre alcune modifiche alla geografia dei controlli, ricalibrando i servizi di pattugliamento nei punti critici. Come spiega l'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani reduce dal vertice con la Prefettura, «abbiamo deciso di togliere la presenza la mattina da via Renati e da via Caccia, per aumentare invece i controlli in stazione e al terminal studenti. Al pomeriggio invece, in via Caccia, via Marco Volpe e al centro studi, faremo il servizio solo per l'uscita delle 13, perché abbiamo visto che più tardi non c'è quasi nessuno». Si aggiorna il piano-sicurezza, che potenzia invece i controlli anti-assembramenti nei punti critici più gettonati dagli studenti, come «terminal, stazione, autostazione». In ogni caso, conclude Ciani, «ci teniamo aggiornati. Se ci saranno segnalazioni e richieste da parte delle scuole, siamo disponibili a valutarle. E se anche le forze dell'ordine e la Prefettura dovessero ricevere istanze particolari, siamo disponibili a modificare il piano approntato».

Per ora, comunque, «l'orientamento della Prefettura resta per il momento quello di mantenere il doppio turn per gli ingressi e le uscite da scuola dei ragazzi delle superiori», aggiunge l'assessore. Dal monitoraggio fatto emerge in modo «molto evidente il fatto che tante famiglie si sono organizzate autonomamente. Lunedì mattina per quello che ho potuto vedere la maggior parte delle corse viaggiava con 4-5-6 studenti a bordo».

