UDINE Nel dibattito sulle future tre rotonde di viale Venezia, che richiederanno l'abbattimento di alcuni alberi, prendono posizione anche i circoli di Legambiente Udine e Laura Conti dopo un incontro con il comitato Salviamo il viale Venezia. I presidenti Francesco Casarella e Gabriele Carlo Chiopris esprimono «sostegno alle azioni dei cittadini e alla proposta di inserire e riconoscere, attraverso un'apposita direttiva urbanistica da approvare in consiglio comunale, l'intero viale come un ulteriore contesto (previsto dal Piano paesaggistico regionale) avente valenza paesaggistica e storico-culturale. In tal modo si andrebbe a rafforzare l'azione di salvaguardia del viale alberato evitando interventi fortemente invasivi della sua integrità».

I Circoli, infatti, ritengono «doverosa una valutazione coerente con il valore storico del viale per tutte e tre le rotonde previste in vale Venezia prima di procedere alla realizzazione di quella all'incrocio con via Ternova la cui urgenza sembra essere data solamente dalle, seppur legittime, richieste dell'azienda Lidl, che però non devono essere anteposte all'interesse della tutela dei valori storici della città. Si evidenzia quanto rilevato dalla stessa Soprintendenza del Fvg che, nell'ambito del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ha affermato che l'intervento proposto risulta solo in parte compatibile con il vincolo paesaggistico e con il contesto dello stato dei luoghi, atteso che i progettati lavori contrastano in parte con le caratteristiche dell'ambito tutelato circostante. Nonostante tali evidenze e contrasti l'intervento ha ottenuto parere positivo con prescrizioni». Sul fronte programmazione, aggiungono «gli interventi non si ritrovano in alcun atto di pianificazione comunale», né nel Prgc né nel Pum. Proprio agli obiettivi del Pum di riduzione dell'uso dell'auto privata entro il 2025 fanno riferimento i circoli. «Se le rotonde in sé sono un valido strumento per la riduzione dell'incidentalità e dell'inquinamento non sono sufficienti se non accompagnate da una rete ciclabile che permetta di raggiungere anche Pasian di Prato in sicurezza».

