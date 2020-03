LA POSIZIONE

UDINE «Il decreto Cura Italia è insufficiente. Per quanto ci riguarda è decisamente troppo poco. C'è poco o nulla di quanto Confindustria ha chiesto e di quanto servirebbe».

Anche la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, come molti suoi colleghi, va all'attacco sul provvedimento governativo che ha varato un ventaglio di misure per fronteggiare l'emergenza causata dall'epidemia di coronavirus, dagli ammortizzatori sociali al divieto di licenziamento per due mesi, dalle mascherine per gli operatori sanitari alle assunzioni di medici e infermieri, dall'indennità per gli stagionali del turismo allo stop ai versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali per tutti i settori più colpiti.

LA RICHIESTA

Ma gli industriali friulani chiedono, anzi, invocano, «misure eccezionali» di portata decisamente maggiore, come quelle che si rendono necessarie in tempo di guerra. Perché, dice Mareschi Danieli in una nota, quella al contagio è una guerra in piena regola, che si combatte negli ospedali ma anche nelle aziende e nelle case degli italiani, tutti chiamati a fare la loro parte per evitare che l'epidemia si propaghi ad un ritmo ancora maggiore.

IL DECRETO

«Siamo consapevoli che la situazione è difficile e apprezziamo comunque un primo segnale, ma ora servono misure eccezionali - dice infatti Anna Mareschi Danieli, commentando i provvedimenti contenuti nel decreto firmato dal presidente Sergio Mattarella e appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale -. Queste sono sicuramente inadeguate alla gravità della situazione. Non entro nemmeno nel merito dei singoli provvedimenti, mi limito a sottolineare il surreale slittamento di quattro giorni del termine per i versamenti alla pubblica amministrazione per dire che così non ci siamo proprio». Le aziende, secondo la presidente di Confindustria Udine Mareschi Danieli, hanno bisogno di interventi più decisi, in un momento drammatico per molti anche dal punto di vista economico, che sta mettendo a durissima prova anche il tessuto produttivo friulano, chiamato a combattere un nemico invisibile, vivendo in uno stato di incertezza per il futuro.

«SIAMO IN GUERRA»

«Il sistema produttivo sta facendo uno sforzo titanico, imprese e lavoratori insieme, per attraversare questa fase dell'emergenza sanitaria - prosegue la presidente degli industriali friulani -. Questo sforzo è al servizio del Paese e il Governo lo deve sostenere con misure adeguate. Siamo in guerra e servono misure da tempo di guerra. Serve già ora un disegno di politica economica che guardi al rilancio dell'economia, che ancora non si vede».

I NODI

Fra i temi chiave, a quanto rimarcato dalla presidente, c'è quello dei fondi e, soprattutto, dell'entità dei fondi stanziati. Ma, insieme, c'è anche la lamentata latitanza dell'Europa. Secondo Mareschi Danieli, infatti, «serviranno ben altre risorse. E servirà l'Europa, che ci auguriamo, dopo un prima fase di totale assenza, possa mettere in campo le centinaia di miliardi indispensabili per affrontare il futuro. È l'Europa che deve indebitarsi per sostenere l'economia, altrimenti il conto sarà insostenibile per chiunque, anche per i singoli stati. In ballo, oltre alla salute delle persone, c'è la tenuta economica e sociale del Paese e del progetto europeo.

