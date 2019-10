CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAUDINE «L'auspicio è che si faccia chiarezza al più presto su questa vicenda». Così ieri l'assessore regionale al Bilancio, Barbara Zilli, dopo la notizia del procedimento della Procura della Repubblica di Udine in materia di spesa socio-sanitaria ai danni dei bilanci di diverse Regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia. L'operazione ha interessato il fondatore della società Sereni Orizzonti, attiva nel settore dell'assistenza per anziani, autosufficienti e non, e altre sette persone, richiamando così l'attenzione di...