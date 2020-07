LA POLITICA

UDINE Il Pd per bocca di Debora Serracchiani reclama un piano straordinario con controlli delle forze dell'ordine anche sui valichi minori, tamponi e test sierologici a tappeto. La pentastellata Sabrina De Carlo, per parte sua, fa sapere di aver fatto un sopralluogo alla Cavarzerani e di aver ascoltato cittadini e agenti, preoccupata dalla possibile «bomba sociale pronta ad esplodere».

IL PD

«Un piano straordinario con controlli immediati da parte delle forze dell'ordine anche sui valichi minori tra Italia e Slovenia, con la previsione di tamponi e test sierologici, d'intesa con le autorità sanitarie nazionali e regionali preposte». Lo chiede in un'interrogazione la deputata Serracchiani alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, a seguito della diffusione dei contagi da coronavirus nei Paesi dei Balcani entrati nell'elenco di quelli a rischio da cui è vietato l'ingresso in Italia. La parlamentare rappresenta a Lamorgese che gli «ingressi incontrollati riguardano sia migranti provenienti dalla rotta balcanica sia numerosi cittadini, lavoratori o turisti che attualmente non risulterebbero nelle condizioni di poter fare ingresso in Italia a causa delle restrizioni imposte». Di qui la richiesta di «controlli al traffico terrestre di frontiera in specie sui cosiddetti valichi minori' tra Italia e Slovenia» che «risultano ancora oggi completamente aperti al transito e senza alcun controllo sanitario».

M5S

«Garantire sicurezza ai cittadini, alle forze dell'ordine e al territorio, adottando misure urgenti e tempestive per gestire in modo adeguato la situazione all'interno della ex Caserma Cavarzerani. È questo il motivo per il quale ho operato un sopralluogo esterno nei pressi della struttura, incontrando le forze dell'ordine presenti in loco ed aprendo un confronto per comprenderne le esigenze. All'incontro hanno preso parte, inoltre, i rappresentanti del sindacato di polizia che hanno fatto presenti le criticità per la categoria», ha fatto sapere in una nota la deputata M5S del Fvg De Carlo, che ha scritto al ministero. «È stato un lavoro di intermediazione ed ascolto del territorio che fa parte da sempre dell'attività che porto avanti in tema d'immigrazione e che necessita però di maggiore attenzione da parte del ministero al quale, tramite lettera formale, a seguito dell'interrogazione fatta il 22 luglio, ho chiesto che in modo tempestivo sia destinato un corposo rinforzo militare a supporto delle forze dell'ordine che già presidiano la zona. Ho chiesto inoltre un intervento immediato sulla gestione della rotta balcanica», aggiunge De Carlo. «Un'ultima richiesta contenuta nella lettera inviata al Ministro è che strutture come la Cavarzerani siano disattivate perché inadeguate allo scopo, fallimentari nella gestione dei migranti, rischiose in tema di condizione sanitaria con il rischio di agevolare la trasmissione del virus e, nondimeno, una bomba sociale pronta ad esplodere mettendo a rischio l'incolumità di cittadini e territorio circostante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA