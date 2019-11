LA POLEMICA UDINE Udine capitale del Friuli o Udine trascurata rispetto a Trieste?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE Udine capitale del Friuli o Udine trascurata rispetto a Trieste? Da un lato, l'amministrazione comunale punta a rilanciare il capoluogo come punto di riferimento di un'area ben più vasta; dall'altro, l'opposizione accusa il centrodestra di non avere strategie di sviluppo e di non riuscire a farsi valere presso la giunta Fedriga. A dire la sua nel dibattito politico sul ruolo della città è oggi la consigliera di Pd, Cinzia Del Torre che ha presentato un'interrogazione per capire cosa vuole fare il Comune per lo sviluppo...