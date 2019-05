LA POLEMICA UDINE Si arroventa, se così si può dire, la campagna elettorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Si arroventa, se così si può dire, la campagna elettorale per conquistare il rettorato dell'ateneo di Udine. Sia chiaro, lo scontro prosegue su binari civilissimi, ma con un pizzico di pepe in più, all'approssimarsi della sfida (in calendario per il 16 maggio) che i bookmaker definirebbero decisiva: dopo la prima fumata nera infatti, nella seconda tornata di votazioni il 7 maggio scorso, l'ex prorettore Roberto Pinton ha mancato di solo 8 voti la soglia stabilita per la vittoria, ottenendo 268 consensi, 30 in più di quelli...