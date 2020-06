LA POLEMICA

UDINE «Qua si parla solo dei poveri, ma i ricchi che pagano l'Imu o le tasse?». La frase del consigliere della Lega, Carlo Pavan, scatena la polemica venti giorni dopo essere stata pronunciata, al consiglio comunale del 18 maggio, mentre l'assemblea discuteva le misure per mitigare la crisi economica post coronavirus. «Ci sono anche i ricchi, a Udine, non solo i poveri aveva detto - È chiaro che quelle più povere sono classi da tutelare di più, ma la disparità di trattamento, i democratici mi pare non la citino. Sabato davanti a un negozio c'erano 200 persone in fila per acquistare cellulari da 600 euro andati esauriti. Questi sono i nuovi poveri, che magari non hanno i soldi per mangiare, ma ce li hanno per un telefonino? Sono poveri finti o veri?». La dichiarazione , che in aula era stata accolta da proteste, è stata rilanciata ieri dall'opposizione: «Dal suo intervento ha detto Cinzia Del Torre (Pd) -, secondo cui preoccuparsi per i poveri sarebbe una forma di discriminazione verso i ricchi, ben si capisce il motivo per il quale la maggioranza non sia preoccupata per la situazione economica e non abbia ancora sentito la necessità di elaborare una manovra di bilancio a sostegno di cittadini ed imprese». Molto duro anche Enrico Bertossi (Prima Udine). «Sono stato eletto consigliere nel 1980, nel 1985, nel 1990 e nel 2018: in tutti questi anni non ho mai ascoltato un discorso così vergognoso. Le istituzioni sono una cosa seria, così come le difficoltà della povera gente. É ora di finirla di scambiare il consiglio per una bettola». Pavan, che parla di un attacco costruito ad arte dalla minoranza, non ha voluto commentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA