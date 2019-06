LA POLEMICA UDINE «Pensate ai poveri turisti stranieri che descriveranno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE «Pensate ai poveri turisti stranieri che descriveranno Udine come quella strana città dove gli abitanti ballano la zumba, il flamenco e il liscio romagnolo, mangiano in strada vestiti di bianco e di nero, giocano a calcetto nelle osterie e ascoltano musica di mezzo secolo fa...». Il commento del consigliere comunale di opposizione Enrico Bertossi sulla sua pagina Facebook è tranchant. Come lo è l'interrogazione che ha presentato sul programma ufficiale di manifestazioni dal 15 al 30 giugno in occasione degli Europei Under...