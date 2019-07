CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Nei secoli passati i bastioni di Palmanova servivano a difendere la città stellata. Oggi le barricate si alzano per tutelare l'ospedale cittadino su cui il sindaco Francesco Martines non intende mollare, anche se la regione sembra snobbarlo. Poco più di un mese fa cittadini e istituzioni erano scesi in piazza per difendere il punto nascita del nosocomio palmarino, poi è stata la volta di un'assemblea pubblica. Una difesa a oltranza, ma tanta tenacia forse non ha fatto presa sull'amministrazione regionale, tant'è che...