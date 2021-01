LA POLEMICA

UDINE È guerra a colpi di ricorsi sulla Dad alle superiori. Alcuni genitori, quasi tutti della provincia di Udine, hanno deciso di impugnare anche la seconda ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga, che prevede la didattica a distanza al 100% per i ragazzi delle superiori fino a fine mese. A confermarlo è stato ieri l'avvocato udinese Filippo Pesce, che ha assistito le famiglie anche nel ricorso contro la prima ordinanza regionale, la cui sospensione, decisa dal Tar Fvg, ha indotto Fedriga a firmare il secondo provvedimento. La notifica era attesa nella tarda serata di ieri. «Depositeremo il ricorso nelle prossime ore, probabilmente domattina (oggi ndr). Non ne anticipo i contenuti, perché è corretto che sia la Regione a conoscere per prima i motivi. Ma dico che non c'è intenzione di polemizzare. Lo spirito è quello di cercare di risolvere il grave problema della didattica a distanza, alla luce dei dati epidemiologici che sono emersi anche negli ultimi giorni, tenuto conto del Dpcm del 14 dicembre e dell'ordinanza di Fedriga. La situazione è grave, ma certamente lo sarà anche nel prossimo mese e in quello dopo ancora: siccome questa è una proiezione realistica, prima viene affrontata la complessità della didattica in presenza, prima verranno risolte le difficoltà e si riuscirà a recuperare quest'anno scolastico, che i ragazzi rischiano di perdere. Obiettivamente, i dati non sono così positivi da far pensare che il 1. febbraio la situazione sarà diversa». A confortare i ricorrenti anche la posizione del Comitato tecnico scientifico di domenica. «Il Cts - dice Manlio Zorzut, uno dei ricorrenti - dice da mesi che si può e si deve tornare a scuola. Domenica lo ha ribadito. Abbiamo deciso di fare un secondo ricorso con ancora maggior convinzione della prima volta. Dal Cts è arrivata un'ulteriore conferma che la strada è quella giusta». E poi un pensiero a Fedriga: «Ci chiami al tavolo e vediamo come fare. La nostra non è una battaglia di colore politico: è inaccettabile, per esempio, che in Campania i bambini delle medie non vadano in classe».

FEDRIGA

Ieri, intervenendo a Tagadà su La7, in attesa della conferenza delle regioni convocata su sua richiesta, Fedriga ha detto: «Vorrò che il Cts, che ha preso una posizione assolutamente lontana dagli indirizzi politici del ministro Azzolina, scriva nero su bianco che non c'è pericolo di contagio» per il ritorno in classe delle superiori con i trasporti al 50%, «dopodiché io apro tutto. È un po' troppo facile altrimenti. Io mi sono preso le mie responsabilità, le ordinanze le ho firmate. Mi sembra che ci sia molta contraddizione nel governo e nel Cts: in questo momento il paese è istituzionalmente nel caos». Intanto dal Pd arriva la critica di Diego Moretti, secondo cui «Fedriga continua ad alimentare inutili scontri».

Camilla De Mori

