LA POLEMICAUDINE «Di dirigenti pubblici che fanno commenti ne abbiamo visti più d'uno in passato e da tutte le parti politiche. Quello che bisogna capire è se per il neo assessore alla Sanità ci sono specifiche distinzioni a seconda di chi parla. Non vorrei che tale posizione fosse dovuta al fatto che si possa sentire indispettito o disturbato dalla presenza di chi nei cinque anni precedenti ha guidato quello stesso assessorato. Zittire e censurare qualcuno è sempre un atto grave, lo sarebbe ancor più se questa dovesse essere la linea...