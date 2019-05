CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE Da un lato l'Anpi, l'Arci e numerose associazioni, dall'altro il Coordinamento 25 aprile Udine: la preoccupazione è unica, la diffusione dei nuovi fascismi e, a livello locale, l'apertura della nuova sede di CasaPound in Borgo Villalta, ma i modi per dimostrarla sono diversi. I primi hanno scelto una conferenza stampa per invitare le forze democratiche all'unità e le istituzioni a mettere in pratica le leggi: «Abbiamo optato per questa via per andare oltre le baruffe da strada» ha spiegato Dino Spanghero, il presidente...