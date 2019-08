LA POLEMICA UDINE «Condivido le osservazioni fatte da Ferruccio Saro perché

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE «Condivido le osservazioni fatte da Ferruccio Saro perché in effetti, al di là, dei tanti annunci sui media e dell'unica operazione eclatante, che tanto sta facendo discutere cioè la chiusura di un punto nascita di eccellenza come Palmanova che faceva 800 parti all'anno e serviva un territorio di 80mila abitanti per riaprire in fretta e furia in piena estate quelli di Latisana che a regime farà 300/350 parti di base annua, niente si è visto fino adesso è l'attività di programmazione che dovrebbe svolgere l'Azienda zero...