LA POLEMICA

UDINE (al.pi.) Secondo il Comitato un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti boccerebbe la rotonda di viale Venezia: il riferimento è a un provvedimento del 2006, in base a quale si chiede alla Procura di stoppare il cantiere. «L'intersezione a rotatoria fra le due strade viola il Decreto Ministeriale del 19 aprile 2006 sulle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali - spiega Irene Giurovich, portavoce del gruppo di cittadini che contesta l'intervento e il contestuale taglio dei platani - Il motivo ruota attorno a via Ternova classificata come strada comunale, categoria F: in un incrocio costituito da strada interquartiere (categoria D), come secondo il Comune è viale Venezia, e da una strada di categoria F non è ammessa la realizzazione di nessuna rotatoria: trattasi di intersezioni non consentite nella costruzione di nuove intersezioni. Parole continua Giurovich - inviate dal Ministero in una mail certificata firmata dal direttore generale per le strade e autostrade Antonio Parente. Alla luce di questo parere vincolante, i lavori devono essere immediatamente bloccati, anche quelli delle due future rotonde».

Il Comitato Salviamo viale Venezia ha quindi inviato il nuovo documento alla Procura, chiedendo l'intervento urgente per smantellare il cantiere e il ripristino totale dello stato pregresso a spese dei responsabili. Il comitato sta inoltre valutando una eventuale class action per chiedere i danni all'amministrazione, anche per gli alberi tagliati. «Ci chiediamo commenta il Comitato - come sia stato possibile dapprima progettare una rotatoria (avallata dalle Giunte precedente ed attuale) e poi avviare un cantiere di questa portata, con una rivoluzione peggiorativa in termini di sicurezza e viabilità, quando un decreto ministeriale imprescindibile impedisce rotatorie in determinate strade. Chi ha sbagliato dovrà risarcire i cittadini beffati anche per gli alberi abbattuti. Ricordiamo un consiglio comunale della precedente amministrazione, nel quale l'attuale vice sindaco Loris Michelini affermava che questa rotatoria serviva solo al privato (l'opera rientra tra gli oneri di urbanizzazione legati all'ampliamento del supermercato, che ne paga la realizzazione, ndr). Giunto in maggioranza come mai ha cambiato radicalmente idea?». Sulla nuova rotonda pendono ancora due ricorsi al Tar, uno presentato dal Policlinico e uno della Som spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA