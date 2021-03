LA POLEMICA

UDINE (AL.PI.) All'ex Dormisch sarà realizzata un'area commerciale e le opposizioni insorgono, accusando il sindaco di aver tradito gli annunci fatti in campagna elettorale. «Il nuovo progetto riduce le superfici di vendita: più di così era impossibile ottenere risponde però l'assessore all'edilizia privata, Alessandro Ciani -, e chi ci specula politicamente è in mala fede». Il recupero del compendio di via Bassi è in ballo da diversi anni: Pietro Fontanini, nel 2018, aveva ipotizzato di localizzarvi un centro servizi per gli studenti, ma l'idea non è andata in porto: «Quella è un'area privata spiega Ciani -, e la proprietà, nel rispetto del piano regolatore, può farci ciò che vuole. Il Comune ha tentato di arrivare ad un accordo che potesse migliorare la situazione cercando di ottenere beneficio per il quartiere e la città. Si era pensato di poter realizzare degli spazi dedicati al centro studi: c'era stata un'offerta per un piano al grezzo per le scuole, ma dal punto di vista economico e funzionale sarebbe stato totalmente svantaggioso». «Immaginavamo un futuro diverso per l'ex Dormisch commenta Alessandro Venanzi (Pd) -: un'area a servizio del centro studi con negozi di prossimità, servizi, e uno spazio per ospitare start up. Quando negli anni passati la proprietà propose di realizzare un supermercato, noi rispondemmo No grazie». «Come l'ampliamento di 3900 metri quadrati del Terminal Nord dice il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi -, questo rivela clamorosamente la falsa propaganda di Fontanini a favore del piccolo commercio». Contrario anche il direttivo di Italia Nostra, che, pur apprezzando l'idea della rotatoria, ritene inaccettabile la demolizione del fabbricato ottocentesco. «C'è stata una lunga trattativa tra Comune e proprietà risponde Ciani -, e la proposta presentata prevede un'enorme diminuzione dell'area commerciale; l'area di vendita è stata spostata nella vela a nord, sono stati aumentati i parcheggi e il verde, è previsto il passaggio di una ciclopedonale e la realizzazione di una rotonda, a spese loro. La sinistra che sbraita si dimentica che il Piano regolatore è stato approvato da loro».

