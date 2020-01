LA POLEMICA

UDINE «Abbiamo ricevuto la comunicazione del consiglio di quartiere e ne prendiamo atto: c'è un regolamento e questa possibilità è riconosciuta all'assemblea». L'assessore Antonio Falcone non entra nel merito della sfiducia verso la presidente Anna Chiarandini che i consiglieri di Laipacco-San Gottardo hanno comunicato a Palazzo D'Aronco (dopo il caso dell'incontro sul porta a porta), e annuncia che attenderà sviluppi. «Come amministrazione non abbiamo fatto nulla ha precisato in merito alla notizia che era circolata su una lettera di revoca già inviata dal Comune alla presidente -: non si tratta di una operazione generata dal municipio: è stata portata avanti dall'organo del consiglio di quartiere. Hanno invitato la presidente a dimettersi, a fare un passo indietro e, nel caso non lo facesse, il regolamento consente loro di revocarla». Stando al documento che disciplina il funzionamento delle ex circoscrizioni, infatti, la revoca è disposta dal consiglio su mozione motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti; la mozione di revoca deve essere discussa entro 20 giorni dalla sua presentazione. «In questa fase, quindi, noi non siamo in causa: è un'azione legata all'autonomia del quartiere. Come delegato al decentramento, prendo atto e, per il momento, aspetto gli sviluppi». Stesso discorso vale per Stefano Salmè.

Al. Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA