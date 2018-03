La picchia davanti agli agenti, arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Avrebbe percosso la compagna, al culmine di un litigio innescato da futili motivi di gelosia. E quando la Polizia è intervenuta in soccorso della donna, avrebbe dato ancor più in escandescenze, afferrandola al collo e cercando di colpirla di nuovo. Un uomo, un cittadino italiano di circa 50 anni, residente in città, è stato per questo arrestato dalla Polizia di Stato di Udine nella notte tra sabato e domenica, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Tutto è cominciato nella serata di sabato quando la donna, anche lei...