LA PETIZIONE PAULARO Più di un abitante su sei a Paularo ha deciso di sottoscrivere

LA PETIZIONEPAULARO Più di un abitante su sei a Paularo ha deciso di sottoscrivere la petizione che è stata depositata ieri in Comune affinché si affronti in Consiglio comunale e in pubblico la questione legata alla presenza in paese di 15 giovani pakistani che da settembre stanno creando situazioni procuranti disagio agli abitanti, da anni abituati ad accogliere migranti senza problemi. In un paio di giorni, nell'arco di questa settimana, sono state raccolte 407 firme, oltre il doppio di quelle necessarie (200), per presentare l'istanza al...